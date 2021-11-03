IKEA вперше від 2019 року оголосила про підвищення цін

IKEA вперше від 2019 року оголосила про підвищення цін

У 2022 році компанія підвищить ціни через здорожчання сировини та логістичні проблеми.

Найбільший у світі роздрібний продавець меблів ІКЕА попередив про перше від 2019 року підвищення цін через можливі проблеми з поставками та великі витрати на сировину.

Про це інформує Financial Times.

За словами фінансового директора компанії-власника Inter IKEA Мартіна ван Дама, 2022 фінансовий рік буде складнішим, ніж 2021-й.

У серпні аналітики компанії підрахували, що чистий прибуток Inter Ikea у 2021 фінансовому році впав на 17% — до 1,4 млрд євро, хоча обсяги продажів Інтернеті та у магазинах зросли на 6% — до рекордних 41,9 млрд євро.

"У 2022 фінансовому році нас чекають перебої в постачаннях, здорожчання сировини, зростання цін на енергоносії", — розповів Мартін ван Дам. Він зазначив, що у 2021 році Inter Ikea витратила €250 млн, щоб упоратися зі збоями у постачаннях.

Тому компанія не може більше тримати ціни на наявному рівні. Ван Дам пояснив, що підвищення цін насамперед торкнеться ретейлерів, які продають продукцію під брендом IKEA. Він припустив, що ретейлери можуть знизити рентабельність. Таким чином, ціна для кінцевого покупця не зміниться. Магазини самостійно вирішуватимуть, підвищуватимуть ціни для покупців, чи ні.

Наскільки буде підвищено ціну для ретейлерів, ван Дам не уточнив.

Нагадаємо, що ІКЕА виплатить мільйонний штраф співробітникам за незаконне стеження.

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