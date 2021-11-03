IKEA впервые с 2019 года объявила о повышении цен

IKEA впервые с 2019 года объявила о повышении цен

В 2022 году компания повысит цены из-за подорожания сырья и логистических проблем.

Крупнейший в мире розничный продавец мебели ІКЕА предупредил о первом с 2019 года повышении цен из-за возможных проблем с поставками и больших затрат на сырье.

Об этом информирует Financial Times.

По словам финансового директора компании-собственника Inter IKEA Мартина ван Дама, 2022 финансовый год будет сложнее 2021-го.

В августе аналитики компании подсчитали, что чистая прибыль Inter Ikea в 2021 финансовом году упала на 17% — до 1,4 млрд евро, хотя объемы продаж в Интернете и в магазинах выросли на 6% — до рекордных 41,9 млрд евро.

"В 2022 финансовом году нас ждут перебои в поставках, удорожание сырья, рост цен на энергоносители", — рассказал Мартин ван Дам. Он отметил, что в 2021 году Inter Ikea потратила €250 млн, чтобы справиться со сбоями в поставках.

Поэтому компания не может больше держать цены на существующем уровне. Ван Дам объяснил, что повышение цен в первую очередь коснется ретейлеров, продающих продукцию под брендом IKEA. Он предположил, что ретейлеры могут снизить рентабельность. Таким образом, цена конечного покупателя не изменится. Магазины будут самостоятельно решать, повышать цены для покупателей или нет.

Насколько будет повышена цена для ретейлеров, Ван Дам не уточнил.

Напомним, что ИКЕА выплатит миллионный штраф сотрудникам за незаконную слежку.

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