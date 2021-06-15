ІКЕА виплатить мільйонний штраф співробітникам за незаконне стеження

Гендиректор компанії ІКЕА у Франції окрім штрафу дістав 2 роки умовного заґратування.

Найбільший у світі роздрібний продавець меблів ІКЕА виплатить мільйон євро штрафу співробітникам за те, що роками шпигував за ними.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Так постановив французький суд. Йдеться про кілька магазинів у країні, де менеджери творчо підходили до роботи з кадрами: перевіряли усе аж до банківських рахунків, винаймали навіть окремих співробітників із завданням доповідати про колег, співпрацювали з детективною компанією, якій зі свого боку «зливала» інформацію поліція.

Під стеження за чотири роки потрапили 400 людей.

Новини світу: "IKEA" виплатить мільйон євро штрафу співробітникам за те, що шпигував за ними

Гендиректор компанії ІКЕА у Франції окрім штрафу дістав 2 роки умовного заґратування. Покарали і копів, задіяних у схемі стеження за співробітниками.

Нагадаємо, що минулого року після розслідування екологічного проєкту, звинуватили IKEA в продажі стільців з буку, який нібито незаконно вирубили в українських Карпатах.

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