ІКЕА виплатить мільйонний штраф співробітникам за незаконне стеження

Гендиректор компанії ІКЕА у Франції окрім штрафу дістав 2 роки умовного заґратування.
Найбільший у світі роздрібний продавець меблів ІКЕА виплатить мільйон євро штрафу співробітникам за те, що роками шпигував за ними.
Про це йдеться в ТСН.16.45.
Так постановив французький суд. Йдеться про кілька магазинів у країні, де менеджери творчо підходили до роботи з кадрами: перевіряли усе аж до банківських рахунків, винаймали навіть окремих співробітників із завданням доповідати про колег, співпрацювали з детективною компанією, якій зі свого боку «зливала» інформацію поліція.
Під стеження за чотири роки потрапили 400 людей.
Гендиректор компанії ІКЕА у Франції окрім штрафу дістав 2 роки умовного заґратування. Покарали і копів, задіяних у схемі стеження за співробітниками.
Нагадаємо, що минулого року після розслідування екологічного проєкту, звинуватили IKEA в продажі стільців з буку, який нібито незаконно вирубили в українських Карпатах.