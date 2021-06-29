Капітал Facebook вперше в історії перевищив один трильйон доларів

Капітал Facebook вперше в історії перевищив один трильйон доларів

Акції Facebook подорожчали на 4,2% до $ 355,64.

Ринкова капіталізація Facebook перевищила позначку в $1 трлн - це сталося вперше в історії компанії.

Про це з посиланням на Yahoo Finance пише Тheverge.

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Акції Facebook подорожчали на 4,2% до $ 355,64. Це сталося після судового рішення, яке відхилило антимонопольну скаргу Федеральної торгової комісії США і коаліції генеральних прокурорів штатів. Суд визнав безпідставним позов комісії, яка звинувачувала соціальну мережу в купівлі Instagram і WhatsApp для нейтралізації конкурентів.

Слід зауважити, що Facebook став п'ятою американською компанією, яка подолала межув $ 1 трлн. Раніше позначку вдавалося перетнути Apple, Microsoft, Amazon і Alphabet.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський підписав закон про оподаткування електронних послуг нерезидентів, ухвалений Верховною Радою 3 червня. Він зобов'яже інтернет-гігантів, таких як Google, Facebook та Netflix, сплачувати податки до українського держбюджету. Автори закону переконують, що це дасть змогу збільшити надходження до держбюджету від ПДВ.

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