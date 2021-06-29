Капитал Facebook впервые в истории превысил один триллион долларов

Капитал Facebook впервые в истории превысил один триллион долларов

Акции Facebook подорожали на 4,2% до $ 355,64.

Рыночная капитализация Facebook превысила отметку в $1 трлн — это произошло впервые в истории компании.

Об этом со ссылкой на Yahoo Finance пишет Тheverge.

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Акции Facebook подорожали на 4,2% до $ 355,64. Это произошло после судебного решения, которое отклонило антимонопольную жалобу Федеральной торговой комиссии США и коалиции генеральных прокуроров штатов. Суд признал безосновательным иск комиссии, которая обвиняла социальную сеть в покупке Instagram и WhatsApp для нейтрализации конкурентов.

Следует заметить, что Facebook стал пятой американской компанией, которая преодолела межув $ 1 трлн. Ранее отметку удавалось пересечь Apple, Microsoft, Amazon и Alphabet.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский подписал закон о налогообложении электронных услуг нерезидентов, принятый Верховной Радой 3 июня. Он обяжет интернет-гигантов, таких как Google, Facebook и Netflix, платить налоги в украинский госбюджет. Авторы закона утверждают, что это позволит увеличить поступления в госбюджет от НДС.

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