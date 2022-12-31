Курс валют в Україні на 31 грудня: скільки коштують долар та євро

Національний банк України на 31 грудня встановив офіційний курс долара на рівні 36,56 грн.

Євро за добу здорожчав на 1 копійку і коштує 38,95 грн.

Офіційний курс польського злотого знизився і становить 8,29 грн.

Варто зазначити, що за прогнозом консенсус-групи Focus Economics S. L. U, 2023 року курс долара в Україні може досягнути 51 грн. Втім, такий прогноз найбільш песимістичний. Економісти прогнозують, що оптимальний курс долара в 2023-2024 роках буде на рівні 40,20-40,40 гривень за долар.

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