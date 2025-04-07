ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
230
Час на прочитання
1 хв

На ринках стрімко дорожчає важливий продукт

Є певний дефіцит соняшникового насіння.

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
Олія.

Олія.

В Україні минулого місяця соняшникова олія досягла рекордної середньої ціни у 77,5 грн за пляшку. За останній рік її вартість зросла на 38%.

Про це розповіла керівниця аналітичного відділу Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Світлана Литвин в інтерв’ю УНІАН.

Зазначається, що протягом останніх місяців є певний дефіцит соняшникового насіння, що стало наслідком торішніх неврожаїв.

За її словами, держава дивиться, щоб обсяги олії на внутрішньому ринку не впали нижче рівня потреб. В усьому іншому – ціни регулюються ринком. Причому – ринком світовим.

За підрахунками експертів, на продуктовому ринку ціни за місяць збільшились на 4 відсотки, а за рік – майже на 40%. Середня ціна на українському ринку на олію – 77,5 грн.

"Олія – один із небагатьох продуктів харчування, який мав сталу ціну в умовах війни. На рівні 66 гривень за 1 літр. І лише з осені 2024 року ціна на соняшникову олію почала підніматися. Причиною зростання став менший врожай насіння соняшника як в Україні, так і в цілому в світі, що призвів до зростання цін на соняшникову олію", - наголосила вона.

Нагадаємо, стало відомо, скільки доведеться витратити на продукти Великоднього кошика.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie