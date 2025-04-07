На ринках стрімко дорожчає важливий продукт

Олія.

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В Україні минулого місяця соняшникова олія досягла рекордної середньої ціни у 77,5 грн за пляшку. За останній рік її вартість зросла на 38%.

Про це розповіла керівниця аналітичного відділу Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Світлана Литвин в інтерв’ю УНІАН .

Зазначається, що протягом останніх місяців є певний дефіцит соняшникового насіння, що стало наслідком торішніх неврожаїв.

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За її словами, держава дивиться, щоб обсяги олії на внутрішньому ринку не впали нижче рівня потреб. В усьому іншому – ціни регулюються ринком. Причому – ринком світовим.

За підрахунками експертів, на продуктовому ринку ціни за місяць збільшились на 4 відсотки, а за рік – майже на 40%. Середня ціна на українському ринку на олію – 77,5 грн.

"Олія – один із небагатьох продуктів харчування, який мав сталу ціну в умовах війни. На рівні 66 гривень за 1 літр. І лише з осені 2024 року ціна на соняшникову олію почала підніматися. Причиною зростання став менший врожай насіння соняшника як в Україні, так і в цілому в світі, що призвів до зростання цін на соняшникову олію", - наголосила вона.

Нагадаємо, стало відомо, скільки доведеться витратити на продукти Великоднього кошика.

Дата публікації 14:11, 01.04.25 Кількість переглядів 361 Ціни на ще понад 100 ліків знижуються від 1 квітня!