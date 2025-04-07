На рынках стремительно дорожает важный продукт

Масло.

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В Украине в прошлом месяце подсолнечное масло достигло рекордной средней цены в 77,5 грн за бутылку. За последний год ее стоимость выросла на 38%.

Об этом рассказала руководитель аналитического отдела Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Светлана Литвин в интервью УНИАН .

Отмечается, что в последние месяцы есть определенный дефицит подсолнечных семян, что стало следствием прошлогодних неурожаев.

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По ее словам, государство смотрит, чтобы объемы растительного масла на внутреннем рынке не упали ниже уровня потребностей. Во всем остальном – цены регулируются рынком. Причем – мировым рынком.

По подсчетам экспертов, на продуктовом рынке цены за месяц увеличились на 4%, а за год – почти на 40%. Средняя цена на украинском рынке на растительное масло – 77,5 грн.

"Масло – один из немногих продуктов питания, который имел постоянную цену в условиях войны. На уровне 66 гривен за 1 литр. И только с осени 2024 года цена на подсолнечное масло начала подниматься. Причиной роста стал меньший урожай семян подсолнечника как в Украине, так и в целом в мире, что привело к тому, что привело.

Напомним, стало известно, сколько придется потратить на продукты Пасхальной корзины.

Дата публикации 14:11, 01.04.25 Количество просмотров 361 Цены на еще более 100 лекарств снижаются с 1 апреля!