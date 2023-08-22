Нардеп заявив, що у Раді підмінили податковий законопроєкт і через це будуть проблеми з МВФ

Перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк заявив, що у Раді під час голосування підмінили податковий законопроєкт і через це в України можуть виникнути проблеми з МВФ.

Про це він написав на своєму телеграм-каналі.

Железняк повідомив, що він отримав інформацію з трьох джерел про те, що виникла проблема з №8401 та меморандумом з МВФ.

"Якщо коротко: там не зараховують виконання структурного маяка, так як в останній момент була зміна редакції тексту закону, яку ніхто не погодив з МВФ. В частині обмеження перевірок", - написав він.

Нардеп зазначив, що у податковому законопроєкті йшлось, що перевірки поверталися по факту тільки для найбільших субʼєктів, проте заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма запропонував виключити цей пункт.

"Я тоді одразу всіх попередив, що це дуже погана ідея. Премʼєр та міністр фінансів теж одразу сказали про ризики, що закінчиться це тим, що нам: не зарахують виконання маяку та після такого "кидка" МВФ значно більше уваги приділить пункту про перевірки, і в наступних умовах це буде вже реальне повернення і навіть посилення, а не номінальне (як передбачав спочатку текст 8401)", - заявив Железняк.

Проте, за словами нардепа, Ростислав Шурма нібито усіх запевнив, що "проведе перемовини" і буде затверджена єдина концепція щодо перевірок. Железняк стверджує, що цього так і не сталось.

Нагадаємо, український парламент 30 червня підтримав в цілому податковий законопроект №8401, який скасовує 2% єдиний податок.

Крім того, від 1 серпня частково скасовується чинний мораторій на проведення перевірок для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінансових послуг.

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