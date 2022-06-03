НБУ визнав "Мегабанк" неплатоспроможним: що це означає для вкладників

Національний банк визнав неплатоспроможним найбільший банк у Харкові – "Мегабанк".

Причиною виведення банка з ринку стала "дірка" в капіталі на кілька мільярдів. До війни "Мегабанк" мав найширшу мережу на Харківщині – 111 відділень. На початок травня не працювало жодне з них – лише центральний офіс.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

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"Правління Національного банку України ухвалило рішення про віднесення АТ "Мегабанк" до категорії неплатоспроможних у зв’язку з неприведенням банком своєї діяльності у відповідність із вимогами законодавства, зокрема нормативно-правових актів Національного банку України, після віднесення його до категорії проблемних та невиконання банком вимоги Національного банку України щодо усунення порушень нормативно-правових актів України протягом визначеного регулятором строку", - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку зазначили, що банкам, які перебувають у статусі проблемних, а саме таким був "Мегабанк" на момент початку російського вторгнення, рефінансування не надається. Згідно з уточненням НБУ, до проблемних "Мегабанку" було віднесено 3 лютого 2022 року.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб" № 2180-IX, він набрав чинності 13 квітня, і зокрема передбачає гарантування вкладів фізичних осіб в повному обсязі (без обмеження за сумою вкладу) на час дії воєнного стану в Україні та протягом трьох місяців після його припинення чи скасування.

Стовідсоткова гарантія не розповсюджується на всіх вкладників, адже, згідно із законом, є виключення у вигляді випадків, передбачених частиною 4 статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". А це — розміщені на вклад у банку кошти особою, пов’язаною з банком. Тобто, кошти самих акціонерів та пов’язаних з ними осіб в разі банкрутства банку під час воєнного стану не мають відшкодовувати в розмірі 100%.

Якщо умовами вкладу встановлено "без можливості дострокового повернення депозиту", банк має цілком законне право відмовити клієнту в проханні зняття коштів. Але банк не має такого права, якщо термін у договорі завершився або якщо договором передбачена можливість дострокового повернення.

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