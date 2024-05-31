Пенсії в Україні: кому підняли виплати на 4 тисячі гривень

Від червня пенсії в Україні перерахують, і деяким уже підвищили виплати на 4 тисячі гривень. Однак більша частина пенсіонерів отримує менше за середню суму.

Про це пише видання OBOZ.

Від 1 червня 2024 року буде проведено перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам. Підвищення торкнеться лише невеликої частини одержувачів. Цього року середня пенсія в Україні збільшилася на 400 грн, і більшість пенсіонерів отримують менше ніж 5 тисяч грн на місяць. Особливу категорію становлять судді, чиї пенсії збільшилися на 4 тисячі грн і тепер перевищують 100 тисяч грн на місяць.

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Середня пенсія в Україні від початку року зросла з 5,3 до 5,7 тис. грн. Однак ця цифра не відображає реальної картини, оскільки виплати значно різняться за регіонами. Наприклад, у Києві середня пенсія становить 7848 грн, тоді як у Тернопільській області — 4399 грн, згідно з даними Пенсійного фонду України.

Більшість пенсіонерів (44%) отримують пенсію до 4 тисяч грн, з них 26,84% отримують до 3 тисяч грн, і 17,2% — від 3 до 4 тисяч грн. Ще 18,6% пенсіонерів мають пенсію від 4 до 5 тисяч грн, що становить 62,6% усіх пенсіонерів.

Раніше стало відомо, що від 1 червня відбудеться перерахунок пенсій в Україні, однак не усім. Хто виконав у квітні певні умови, можуть розраховувати на доплату майже у розмірі 1 000 грн.

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