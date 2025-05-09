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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Гроші
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Популярний овоч знову дорожчає: яка причина

Ціни на цибулю в середньому на 26% дорожча, ніж у травні 2024-го.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Ціни на овочі

Ціни на цибулю / © Unsplash

Після невеликого здешевлення минулого тижня ціни на ріпчасту цибулю в Україні знову пішли вгору. Експерти заявляють, що зростання пов’язане зі скороченням пропозиції через виснаження запасів у господарствах.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Станом на сьогодні фермери продають цибулю за 18–27 грн/кг ($0,43–0,65/кг), що на 13% вище, ніж наприкінці минулого тижня. Однак подальше підвищення цін утримує незадоволеність покупців якістю продукції, яка швидко псується.

Цього року цибуля в середньому на 26% дорожча, ніж у травні 2024-го. Виробники сумніваються, що зможуть підтримувати ціновий ріст, оскільки стан продукції в сховищах продовжує падати.

Нагадаємо, в Україні різко змінилася ціна на овоч з «борщового набору».

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