Росія отримає від Ірану пускові установки для ракет: подробиці

Прапор Ірану та Росії / © Associated Press

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Іран найближчим часом планує здійснити чергову поставку озброєння до Росії. Цього разу йдеться про пускові установки для балістичних ракет малої дальності Fath-360, які Кремль може використати у війні проти України.

Про це повідомило видання Reuters.

За словами джерел, передача пускових установок є «неминучою». Речь йде про системи для ракет Fath-360 з дальністю до 120 км, які дозволять російським військам завдавати швидких ударів по українських позиціях, військових об’єктах та прифронтових населених пунктах.

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У вересні 2024 року Іран вже поставив Росії партію ракет через дев’ять суден під російським прапором, але тоді пускові установки не входили в угоду.

Експерти вважають, що постачання пускових установок свідчить про розширення військової співпраці між Тегераном і Москвою. Генерал армії США Крістофер Каволі раніше заявляв, що Іран передав Росії понад 400 балістичних ракет малої дальності, ймовірно, саме Fath-360.

Застосування Fath-360 може дозволити окупантам:

Зберігати дорогі ракети (наприклад, «Іскандери») для ударів по критичній інфраструктурі;

Частіше атакувати прифронтові райони через швидкість підготовки та короткий час польоту.

«Їм (російським військам –Ред.) буде значно простіше й швидше здійснювати удари по важливих цілях. Fath-360 не потребують багато підготовки до запуску, а час польоту у них надзвичайно короткий», — заявив науковий співробітник Фабіан Хінц.

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«Fath-360 розроблено таким чином, щоб ними могли користуватися люди з мінімальною підготовкою», — підкреслив доцент Нідерландської військової академії Ральф Савелсберг.

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