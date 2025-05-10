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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Росія отримає від Ірану пускові установки для ракет: подробиці

Росія скоро може отримати від Ірану пускові установки для ракет Fath-360.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Іран та Росія

Прапор Ірану та Росії / © Associated Press

Іран найближчим часом планує здійснити чергову поставку озброєння до Росії. Цього разу йдеться про пускові установки для балістичних ракет малої дальності Fath-360, які Кремль може використати у війні проти України.

Про це повідомило видання Reuters.

За словами джерел, передача пускових установок є «неминучою». Речь йде про системи для ракет Fath-360 з дальністю до 120 км, які дозволять російським військам завдавати швидких ударів по українських позиціях, військових об’єктах та прифронтових населених пунктах.

У вересні 2024 року Іран вже поставив Росії партію ракет через дев’ять суден під російським прапором, але тоді пускові установки не входили в угоду.

Експерти вважають, що постачання пускових установок свідчить про розширення військової співпраці між Тегераном і Москвою. Генерал армії США Крістофер Каволі раніше заявляв, що Іран передав Росії понад 400 балістичних ракет малої дальності, ймовірно, саме Fath-360.

Застосування Fath-360 може дозволити окупантам:

  • Зберігати дорогі ракети (наприклад, «Іскандери») для ударів по критичній інфраструктурі;

  • Частіше атакувати прифронтові райони через швидкість підготовки та короткий час польоту.

«Їм (російським військам –Ред.) буде значно простіше й швидше здійснювати удари по важливих цілях. Fath-360 не потребують багато підготовки до запуску, а час польоту у них надзвичайно короткий», — заявив науковий співробітник Фабіан Хінц.

«Fath-360 розроблено таким чином, щоб ними могли користуватися люди з мінімальною підготовкою», — підкреслив доцент Нідерландської військової академії Ральф Савелсберг.

Нагадаємо, в Білому домі відповіли, чи планує Трамп зустріч з Путіним під час візиту на Близький Схід.

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Дата публікації
Кількість переглядів
115
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