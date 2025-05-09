ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
112
Время на прочтение
1 мин

Популярный овощ снова дорожает: какая причина

Цены на лук в среднем на 26% дороже, чем в мае 2024 года.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Цены на овощи

Цены на лук / © Unsplash

После небольшого удешевления на прошлой неделе цены на репчатый лук в Украине снова пошли вверх. Эксперты заявляют, что рост связан с сокращением предложения из-за истощения запасов в хозяйствах.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

По состоянию на сегодня фермеры продают лук по 18-27 грн/кг ($0,43-0,65/кг), что на 13% выше, чем в конце прошлой недели. Однако дальнейшее повышение цен удерживает недовольство покупателей качеством продукции, которая быстро портится.

В этом году лук в среднем на 26% дороже, чем в мае 2024-го. Производители сомневаются, что смогут поддерживать ценовой рост, поскольку состояние продукции в хранилищах продолжает падать.

Напомним, в Украине резко изменилась цена на овощ из «борщового набора».

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie