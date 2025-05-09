В Украине резко изменилась цена на овощ из "борщового набора"

Цена на картофель

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В Украине произошло резкое падение цен на прошлогодний картофель. За неделю стоимость овоща упала в среднем на 12%.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Сейчас производители реализуют картофель за 15-24 грн/кг ($0,36-0,58), однако покупают его неохотно. Главные причины — порча запасов (качественного картофеля почти не осталась) и слабый спрос: оптовики и сети сокращают закупки, ожидая нового урожая.

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Несмотря на обвал, цены еще на 25% выше, чем в мае 2024 года. Эксперты объясняют это дефицитом товарного картофеля из-за прошлогодних погодных катаклизмов.

Напомним, эксперты рассказали, чего ожидать от цен на фрукты и овощи.