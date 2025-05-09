В Україні різко змінилася ціна на овоч з "борщового набору"

Ціна на картоплю

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В Україні відбулося різке падіння цін на торішню картоплю. За тиждень вартість овоча впала в середньому на 12%.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Зараз виробники реалізують картоплю за 15-24 грн/кг ($0,36-0,58), проте купують її неохоче. Головні причини — псування запасів (якісної картоплі майже не лишилося) та слабкий попит: оптовики й мережі скорочують закупівлі, очікуючи новий урожай.

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Попри обвал, ціни досі на 25% вищі, ніж у травні 2024 року. Експерти пояснюють це дефіцитом товарної картоплі через минулорічні погодні катаклізми.

Нагадаємо, експерти розповіли, чого очікувати від цін на фрукти та овочі.