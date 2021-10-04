Ринок землі в Україні: де активно продають чорнозем

Загалом продано 62 298 гектарів землі.

1 липня в Україні припинив дію мораторій на продаж землі, введений рівно 20 років тому, 2001-го. Водночас відкрився ринок землі. Відповідний закон №552-ІХ український парламент ухвалив у ніч проти 31 березня 2020 року.

Як повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України, станом на 4 жовтня укладено 25 255 земельний угод в рамках ринку землі.

Заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру подали 5096 нотаріусів. Всього заяв – 5723, із них погоджено 5061, в черзі на розгляд - 2, відмову отримали 660. Нотаріуси з Державним земельним кадастром працюють у штатному режимі.

Загалом зафіксовано 62 298 га земель, щодо яких зареєстровано правочини. Найбільше землі продано у Кіровоградській області – 9 294,5 га, на другому місці Харківська область з 7 808,1 га, на третьому Полтавська – 5 461, 3 га. Дніпропетровська область на четвертому місці з 5 271,6.

До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України ухвалив проєкт постанови, що регламентує проведення електронних аукціонів для продажу земельних ділянок та набуття прав користування ними – оренди, суперфіцію, емфітевзису. Це означає, що зовсім скоро в Україні вже на практиці почне діяти новий формат земельних торгів – електронний аукціон.

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