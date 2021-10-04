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Ринок землі в Україні: де активно продають чорнозем

Ринок землі в Україні: де активно продають чорнозем

УНІАН

Загалом продано 62 298 гектарів землі.

1 липня в Україні припинив дію мораторій на продаж землі, введений рівно 20 років тому, 2001-го. Водночас відкрився ринок землі. Відповідний закон №552-ІХ український парламент ухвалив у ніч проти 31 березня 2020 року.

Як повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України, станом на 4 жовтня укладено 25 255 земельний угод в рамках ринку землі.

Заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру подали  5096 нотаріусів. Всього заяв – 5723, із них погоджено 5061, в черзі на розгляд - 2, відмову отримали 660. Нотаріуси з Державним земельним кадастром працюють у штатному режимі. 

Загалом зафіксовано 62 298 га земель, щодо яких зареєстровано правочини. Найбільше землі продано у Кіровоградській області – 9 294,5 га, на другому місці Харківська область з 7 808,1 га, на третьому Полтавська – 5 461, 3 га. Дніпропетровська область на четвертому місці з 5 271,6. 

До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям.

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Нагадаємо, Кабінет Міністрів України ухвалив проєкт постанови, що регламентує проведення електронних аукціонів для продажу земельних ділянок та набуття прав користування ними – оренди, суперфіцію, емфітевзису.  Це означає, що зовсім скоро в Україні вже на практиці почне діяти новий формат земельних торгів –  електронний аукціон.

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