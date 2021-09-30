В Україні планують запуск земельних електронних аукціонів

Раніше учасникам було необхідно бути присутніми на торгах фізично. Інформація про такі аукціони завжди була малодоступною, їх проводили без реальної конкуренції, а вигравали "свої люди".

Кабінет Міністрів України ухвалив проєкт постанови, що регламентує проведення електронних аукціонів для продажу земельних ділянок та набуття прав користування ними – оренди, суперфіцію, емфітевзису. Це означає, що зовсім скоро в Україні вже на практиці почне діяти новий формат земельних торгів – електронний аукціон.

Про це розповів міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко.

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"Цей документ фіналізує всі технічні та правові питання, які були необхідні для запуску електронних аукціонів в Україні. І ми можемо констатувати, що земельні торги застарілого формату відійшли в історію", – зазначив Роман Лещенко.

Відтепер участь в електронних аукціонах зможе взяти кожен, хто має доступ до Інтернету. Торги відбуватимуться на платформі Prozorro, що належить до сфери управління Міністерства економіки, яке й буде відповідальним за забезпечення функціонування електронної торгової системи.

Як зауважив міністр, постановою регламентуються технічні вимоги до підготовки та проведення земельних аукціонів. Йдеться і про оприлюднення їхніх результатів, визначення розміру, порядку та строків сплати. А також про порядок реалізації переважного права купівлі земельної ділянки у власність у разі продажу її через електронний аукціон, технічні вимоги до проведення повторних торгів, порядок функціонування та адміністрування електронної торгової системи відповідно до Земельного кодексу України.

Нагадаємо, від 1 липня в Україні припинив дію мораторій на продаж сільськогосподарських земель і відкрився ринок землі. Відтепер українці можуть вільно купувати та продавати землю сільськогосподарського призначення.

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