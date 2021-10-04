Рынок земли в Украине: где активно продают чернозем

В общем продано 62 298 гектаров земли.

1 июля в Украине прекратил действие мораторий на продажу земли, введенный ровно 20 лет назад, в 2001 году. В то же время открылся рынок земли. Соответствующий закон №552 украинский парламент принял в ночь на 31 марта 2020 года.

Как сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, по состоянию на 4 октября заключено 25 255 земельных соглашений в рамках рынка земли.

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Заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр подали 5096 нотариусов. Всего заявлений — 5723, из них согласовано 5061, в очереди на рассмотрение — 2, отказ получили 660. Нотариусы с Государственным земельным кадастром работают в штатном режиме.

В общем зафиксировано 62 298 га земель, по которым зарегистрировано сделки. Больше всего земли продано в Кировоградской области — 9 294,5 га, на втором месте Харьковская область с 7 808,1 га, на третьем Полтавская — 5461, 3 га. Днепропетровская область на четвертом месте с 5 271,6.

К 2024 году покупать сельскохозяйственную землю могут покупать только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам.

Напомним, Кабинет Министров Украины принял проект постановления, регламентирующего проведение электронных аукционов для продажи земельных участков и приобретения прав пользования ими — аренды, суперфиция, эмфитевзиса. Это значит, что совсем скоро в Украине уже на практике начнет действовать новый формат земельных торгов — электронный аукцион.

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