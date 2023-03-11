У США збанкрутував банк, який кредитував стартапи Кремнієвої долини

Банк Silicon Valley Bank зазнав найбільшого банкрутства в США від часів кризи 2008 року.

Silicon Valley Bank (SVB) став найбільшим банком у США, що збанкрутував від часів фінансової кризи 2008 року, це сталося в результаті раптового краху. Каліфорнійські банківські регулятори закрили його, а влада США взяла під контроль активи банку – депозити клієнтів на суму майже 175 мільярдів доларів.

Про це пише Reuters.

SVB спеціалізувався на банківському обслуговуванні технологічної галузі та був заснований 1983 року. Фінансова установа була 16-ю за величиною в США на кінець минулого року з активами близько 209 мільярдів доларів.

Департамент фінансового захисту та інновацій Каліфорнії заявив про недостатню ліквідність та неплатоспроможність банку.

Банкрутству Silicon Valley Bank передували екстрені заходи з обробки запитів на зняття коштів та стрімке падіння вартості інвестиційних активів, що призвело до різкого знецінення акцій.

Департамент фінансового захисту та інновацій Каліфорнії заявив про недостатню ліквідність і неплатоспроможність банку.

Головний офіс і всі філії Silicon Valley Bank знову відкриються 13 березня, і всі застраховані вкладники отримають повний доступ до своїх застрахованих вкладів не пізніше ранку понеділка.

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