У світі зросли ціни на каву: робуста б'є рекорди

Сорт робуста за перші шість місяців 2024 року здорожчав приблизно на 40%.

Про це пише Bloomberg.

Посуха у В'єтнамі, найбільшому експортері робусти, зашкодила врожаю і може призвести до дефіциту зерен четвертий рік поспіль. Бразилія, найбільший світовий виробник кави, також збирає слабший, ніж очікувалося, врожай сорту арабіки.

За словами Альберта Скалли, старшого віце-президента з трейдингу StoneX, в той час, як за прогнозами уряду США виробництво перевищить попит на 5,6 млн. мішків, глобальний баланс стане більш напруженим, що може призвести до волатильності на ринку. Тобто, до подальшого зростання цін.

Найбільш активні ф'ючерси на робусту перебувають на шляху до найбільшого цінового ралі за перші шість місяців року, як мінімум, від 2008 року. Арабіка перебуває на шляху до найкращого цінового початку року від 2021 року.

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