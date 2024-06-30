Генерал Маломуж прокоментував можливий прорив РФ на фронті

Всі резерви, які РФ кидає на фронт, "знищуються протягом двох місяців".

Росія не має сил та засобів для масштабного прориву на фронті.

Таку думку висловив генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010) Микола Маломуж в етері Еспресо.

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Як він почнив, Росія не має жодних перспектив для великих проривів на фронті, бо всі резерви, які РФ кидає на фронт, "знищуються протягом двох місяців".

"Це ж саме стосується і сотні, а то й тисячі, озброєнь та техніки. Саме тому ворогу не вдається серйозно наростити сили та засоби для прориву на фронті. Сьогодні Росія не має достатньо сил та засобів для розгортання стратегічних операцій на лінії фронту. Важливо також наголосити, що Сили оборони мають великий досвід оборонних дій", - пояснив Маломуж.

Також він наголосив, що окупаційна армія не може наростити резерви непомітно для України. На його думку, Росія намагається навʼязати нам тактику затяжної війни.

"Вони намагаються поступово наростити ресурси для такої тактики. Втім наростити сили та засоби непомітно не вийде. Хоча лінія фронту складає відстань понад 1600 км, в Росії немає можливості нарощувати резерви так, щоб це не було помітно нашому військовому керівництву", - додав Маломуж.

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