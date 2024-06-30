Як обіцяне західне озброєння змінить хід війни: військовий відповів

Сержант 3 ОШБр на позивний “Свист” розповів як, на його думку, західне озброєння впливає на хід війни і що саме може допомогти Збройним силам України розпочати контрнаступ.

За його словами в ексклюзивному інтерв’ю для TSN.UA, обіцяна далекобійна зброя допоможе нашим військовим “обрізати” логістику ворога.

“Я думаю, що це дуже покращить ситуацію. Тому що, ну саме розумієте, коли у них такі переважаючі сили, ми можемо просуватися, але для того, щоб просуватися, нам треба обрізати їхню логістику. Чим далі ми стріляємо, чим важче їм організувати логістику, тим легше нам повертати свої позиції назад”, — каже “Свист”.

Однак, за словами військового, західне озброєння “не дуже сильно потрапляє” в їхню бригаду зараз.

“Хотілося б більше, його фактично майже немає. Ще в жовтні нам видали суто стрілецькі озброєння. Якби у нас було це озброєння, то ми б могли реально кльово руйнувати їхню логістику і тоді вже повертати якісь наші території, позиції, посадки”,— розповів “Свист”.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАРОДИВСЯ У СОРОЧЦІ! З кулями та уламками в тілі чекав окупантів зі зброєю! Сержант 3 ОШБр “Свист”

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