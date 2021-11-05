У жовтні імпорт газу в Україну скоротився на 77%

У жовтні імпорт газу в Україну скоротився на 77%

Натомість баланс експорту-імпорту залишається стабільним: за останні 10 місяців Україна отримала більше газу, ніж експортувала.

У жовтні порівняно із вереснем 2021 року імпорт газу в Україну зменшився на 77%. Натомість експорт та реекспорт газу у жовтні зросли на 81%, порівняно з вереснем.

Про це повідомив ТОВ "Оператор ГТС України".

"Імпорт газу порівняно з попереднім місяцем зменшився на 77% або на 510 млн куб. м. Після зупинки фізичного транзиту газу до Угорщини імпорт з цієї країни до України скоротився в 16 разів, проте не зупинився повністю завдяки віртуальному реверсу. У жовтні з Угорщини імпортували 37 млн куб. м газу", — написали у повідомленні.

ТОВ "Оператор ГТС України" пише, що лідером у поставках газу до України стала Словаччина, частка якої від загальних обсягів імпорту склала майже 75% (115,9 млн куб. м). Натомість імпорт з Польщі скоротився до мінімуму — 1,8 млн куб. м.

Оператор ГТС України

У повідомленні також йдеться, що експорт та реекспорт газу у жовтні зросли на 81%, порівняно з вереснем, через збільшення поставок газу до Словаччини, і склали 479,3 млн куб. м. Відповідно замовники експортували до Угорщини 223 млн куб. м, до Словаччини — 191,7 млн куб. м, до Польщі — 53,3 млн.

"У жовтні Молдова вперше за багато років замовила не лише російський газ, але й скористалась послугами альтернативних постачальників. З України до Молдови 11,2 млн куб. м газу експортували п’ять постачальників", — зазначили у ТОВ "Оператор ГТС України".

Баланс імпорту-експорту газу, за свідченнями гендиректора ОГТСУ Сергій Макогона, залишається позитивним, адже за підсумками 10 місяців 2021 Україна отримала більше газу, ніж експортувала. Так, Україна імпортувала 2,535 млрд куб. м газу, а експорт та реекспорт склав 1,629 млрд куб. м.

Нагадаємо, Угорщина уклала з Росією новий 15-річний контракт на закупівлю природного газу в обхід України, здебільшого через Сербію по "Турецькому потоку". Перші поставки стартували вже від 1 жовтня.

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