В октябре импорт газа в Украину сократился на 77%

В то же время баланс экспорта-импорта остается стабильным: за последние 10 месяцев Украина получила больше газа, чем экспортировала.

В октябре по сравнению с сентябрем 2021 импорт газа в Украину уменьшился на 77%. В то же время экспорт и реэкспорт газа в октябре выросли на 81% по сравнению с сентябрем.

Об этом сообщил ООО "Оператор ГТС Украины".

"Импорт газа по сравнению с предыдущим месяцем уменьшился на 77% или на 510 млн куб. м. После остановки физического транзита газа в Венгрию импорт из этой страны в Украину сократился в 16 раз, однако не остановился полностью благодаря виртуальному реверсу. В октябре из Венгрии импортировали 37 млн куб. м газа", — написали в сообщении.

ООО "Оператор ГТС Украины" пишет, что лидером по поставкам газа в Украину стала Словакия, доля которой от общих объемов импорта составила почти 75% (115,9 млн куб. м). В то же время импорт из Польши сократился до минимума — 1,8 млн куб. м.

Оператор ГТС Украины

В сообщении также говорится, что экспорт и реэкспорт газа в октябре выросли на 81% по сравнению с сентябрем из-за увеличения поставок газа в Словакию и составили 479,3 млн куб. м. Соответственно, заказчики экспортировали в Венгрию 223 млн куб. м, в Словакию – 191,7 млн куб. м, в Польшу – 53,3 млн.

"В октябре Молдова впервые за многие годы заказала не только российский газ, но и воспользовалась услугами альтернативных поставщиков. Из Украины в Молдову 11,2 млн куб. м газа экспортировали пять поставщиков", — отметили в ООО "Оператор ГТС Украины".

Баланс импорта-экспорта газа, по свидетельствам гендиректора ОГТСУ Сергей Макогона, остается положительным, ведь по итогам 10 месяцев 2021 года Украина получила больше газа, чем экспортировала. Таким образом, Украина импортировала 2,535 млрд. куб. м газа, а экспорт и реэкспорт составил 1,629 млрд куб. м.

Напомним, Венгрия заключила с Россией новый 15-летний контракт на закупку природного газа в обход Украины, в основном через Сербию по "Турецкому потоку". Первые поставки стартовали уже с 1 октября.

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