В Україні дорого приймають металобрухт: скільки можна заробити у серпні

Брухт металів / © Pixabay

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Українці можуть вигідно здати брухт металів, продаючи сталь, чавун і залізо. Наявність домішок, іржі, фарби, органічних залишків (земля, мул) значно знижує вартість металобрухту. Що чистіший метал, то вища його ціна.

Пункти приймання зазвичай купують цілісні вироби, як от пружини, дроти, фурнітуру, інженерні деталі, трубки чи сантехніку. Але й не відмовляються від бронзової стружки.

Найточнішу інформацію про ціну металобрухту за 1 кілограм можна отримати безпосередньо у його приймальників у регіоні. Вони регулярно оновлюють свої прайс-листи.

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Мінімальна ціна металобрухту в Україні за 1 кг у серпні:

Чорний металобрухт — від 4,5 грн/кг

Оцинкована сталь — від 2 грн/кг

Нержавіюча сталь — від 34 грн/кг

Алюміній — від 34 грн/кг

Мідь — від 251 грн/кг

Латунь — від 170 грн/кг

Цинк — від 55 грн/кг

Станом на 1 серпня середні ціни на брухт бронзи (кілограм) у різних областях України такі:

Київська область — від 160 до 190 грн

Вінницька область — від 160 до 200 грн

Дніпропетровська область — від 185 до 210 грн

Запорізька область — від 170 до 216 грн

Миколаївська область — від 200 до 215 грн

Одеська область — від 175 до 205 грн

Сумська область — від 160 до 190 грн

Харківська область — від 180 до 200 грн

Раніше повідомлялося, що на українському ринку спостерігається стратегічний дефіцит брухту. Більше про це читайте у новині.