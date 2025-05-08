В Україні масово закриваються ФОПи: яка причина

Закриття ФОПів / © pixabay.com

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У перші чотири місяці 2025 року в Україні зареєстрували 81 928 нових ФОПів, але 119 895 підприємців припинили роботу. Таким чином, на кожен новий бізнес припадає 1,5 закриття — це різкий контраст із 2024 роком, коли відкриттів було більше.

Про це повідомив портал «Опендатабот».

Кількість відкритих та закритих ФОПів / © Опендатабот

Попри зростання кількості ФОПів у сфері роздрібної торгівлі (20,7 тис.), IT (7,1 тис.) та гурту (6,2 тис.), загальна динаміка викликає занепокоєння: кількість закриттів зросла на 44% порівняно з 2024 роком. Найбільше нових бізнесів зареєстровано в Києві (14,2%), Дніпропетровській (9,6%) та Львівській (7,6%) областях. Відомо, що 61% нових підприємців — жінки.

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Топ сфер новостворених ФОПів / © Опендатабот

Географія нових ФОПів / © Опендатабот

На початку 2025 року в Україні зафіксовано значну кількість закриття ФОПів. Однак, як пояснив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, це сталося через повернення обов’язку сплати ЄСВ.

«Закривались ФОП 1 та 2 групи, що не працюють, адже для них відновилися довоєнні правила сплати ЄСВ. Також був визначений ВЗ від мінімальної зарплати на 2025 рік — це 800 грн на місяць незалежно від того, здійснюють вони діяльність чи ні. Оскільки такі ФОП не ведуть реальну діяльність, вони ухвалюють рішення про закриття, аби уникнути нарахування податку. Водночас, починаючи від березня 2025 року, кількість відкритих ФОП (20 029) більша за ті, що закрились (18 477). Так само й у квітні: 21 517 нових — більше, ніж закритих, на 3899 підприємців», — підкреслив Гетманцев.

На його думку, зміна кількості фізичних осіб-підприємців не свідчить про реальні економічні тенденції. Чинна спрощена система оподаткування нерідко використовується не за призначенням — як спосіб мінімізації податків або мобілізації.

Експерт з питань економічної та податкової політики Олег Гетман зазначив, що основний вплив змін відчули так звані «сплячі ФОПи» — ті, хто не мав стабільної діяльності або лише зрідка вів підприємництво. Натомість для активних підприємців із прибутком ситуація залишилася практично незмінною.

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«Безумовно, інколи закриваються й активні бізнеси через складнощі роботи у війну. Серед ключових проблем у роботі підприємці найчастіше зазначають падіння споживчого попиту, брак фахової робочої сили, відсутність доступу до дешевого фінансування й, звісно, небезпеку через війну. Для активного бізнесу військовий збір у 800 грн на місяць навряд чи стане суттєвою перешкодою», — заявив Гетман.

У перший тиждень травня 2025 року в Україні зафіксовано рекордну кількість нових ФОПів цьогоріч — 7014. Загалом від початку року вже зареєстровано 88 388 фізичних осіб-підприємців. Водночас ті, хто заморозив свою справу через війну, продовжують закриватися.

Експерти зазначають: найближчими місяцями ситуація стабілізується. Очікується, що до кінця року кількість відкритих і закритих ФОПів буде майже однаковою.

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