Українські мобілізовані-ФОПи накопичили мільйонні борги: що буде робити ДПС

Українські мобілізовані ФОПи накопичили податковий борг у 30 мільйонів гривень

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Понад 3 тисячі мобілізованих підприємців в Україні мають податковий борг у майже 30 мільйонів гривень.

Про це повідомив голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко.

За його словами, мобілізовані ФОПи можуть бути звільнені від сплати податків, якщо подадуть відповідну заяву протягом 10 днів після демобілізації. Однак на практиці вкластися в цей термін вкрай складно.

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У Державній податковій службі заявили, що запроваджують спеціальні заходи для підтримки мобілізованих ФОПів та ветеранів. Зокрема:

Напрацьовуються зміни у законодавстві для врегулювання податкових питань.

У регіонах створюють робочі групи, які надаватимуть консультації підприємцям.

Готується протокол між ДПС та Міноборони, який дозволить отримувати точні дані про мобілізованих ФОПів.

Нагадаємо, від 1 грудня 2024 року уточнено перелік податків і зборів, від сплати яких звільняються мобілізовані ФОП та особи, які провадять незалежну професійну діяльність.