В Україні продовжує дешевшати лохина: які ціни

На українському ринку другий тиждень поспіль спостерігається зниження оптових цін на лохину.

Так, на сьогоднішній день українські виробники пропонують лохину по 150-210 грн/кг, що в середньому на 26% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Про це повідомляє платформа EastFruit.

За словами виробників, одразу низка факторів провокує зниження цін у цьому сегменті. Так, пропозиція на ринку лохини наразі досить об'ємна, оскільки цього року помітно зросла врожайність цієї ягоди. Виробництво лохини в Україні цього року також помітно зросло.

Крім того, знижувати вартість садівникам також доводиться через доволі стриманий попит як всередині країни, так і з боку експортерів, оскільки зараз більшість українських виробників фактично не мають змоги здійснювати експортні постачання. Також, за словами аграріїв, роздрібні мережі скоротили обсяги закупівель лохини до мінімуму, посилаючись на вкрай невисоку зацікавленість кінцевих споживачів.

Таким чином, сьогодні лохина в Україні коштує в середньому на 45% дешевше, ніж роком раніше.

Нагадаємо, економісти відповіли, наскільки зросте у ціні споживчий кошик цього року.

Читайте також: