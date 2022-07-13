Тоталітарна Північна Корея визнала терористичну "ДНР"

Тоталітарна Північна Корея у середу, 13 липня, визнала терористичне угрупування "ДНР".
У подальшому Північна Корея та "ДНР" домовились про встановлення "дипломатичних контактів".
Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди з посиланням на лідера донецьких терористів Дениса Пушиліна.
"КНДР та"ДНР" домовилися про подальші кроки щодо встановлення дипломатичних відносин", - повідомляють російські пропагандисти.
Також пропагандисти держави-окупантки поширюють фото, як посол Північної Кореї у Росії Сін Хон Чхоль передав представниці терористичного угрупування "ДНР" Ользі Макеєвій "документ про визнання "ДНР".
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Донецьку у вівторок, 12 липня, спалахнула масштабна пожежа. Повідомляється, що займання сталось на складах російських боєприпасів. На відео, які поширюють місцеві жителі чути детонацію.
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