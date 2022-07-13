Критикувала "спецоперацію" в Україні: в Підмосков'ї чоловік "здав" до поліції дружину

У Росії чоловік заявив до поліції на дружину, яка критикувала проведення "спецоперації" в Україні.

Правоохоронці ініціювали перевірку.

Про це повідомляє пропагандистське видання "Федеральне аганство новин".

Житель селища Горки-10 Одинцівського міського округу звернувся до поліції та попросити вжити заходів щодо його дружини. Все тому, що вона критикувала проведення "спецоперації" в Україні.

Як повідомляє видання, 37-річний чоловік написав заяву на свою дружину. В заяві він зазначив, що його благовірна має яскраво виражені антиросійські настрої, які пов'язані з проведенням в Україні "спеціальної воєнної операції". Він додав, що своїми міркуваннями дружина забиває голову їньому синові та налаштовує його проти чинного уряду.

За цим фактом правоохоронці ініціювали перевірку.

Нагадаємо, що у Солом'янському районі Києва сталася сутичка за участю жінки та місцевих торговців через конфлікт із дітьми, яких образила прихильниця "руского миру".

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