ЗСУ знищили із гаубиць М777 російську БМП на Херсонщині (відео)

Артилерійський підрозділ знищив бойову машину піхоти росіян.
У Херсонській області Збройні сили України знищили бойову машину піхоти росіян із гаубиць М777.
Про це повідомили Сухопутні війська Збройних сил України у Telegram.
"Артилеристи 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу знищили чергову БМП-3 ворога на Херсонщині. З М777 немає нічого неможливого в умілих руках", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, прем'єр Нідерландів назвав важке озброєння, яке передасть Україні: список.
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