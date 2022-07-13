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ЗСУ знищили із гаубиць М777 російську БМП на Херсонщині (відео)

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ЗСУ знищили із гаубиць М777 російську БМП на Херсонщині (відео)

Фото: скриншот з відео

Артилерійський підрозділ знищив бойову машину піхоти росіян.

У Херсонській області Збройні сили України знищили бойову машину піхоти росіян із гаубиць М777. 

Про це повідомили Сухопутні війська Збройних сил України у Telegram. 

"Артилеристи 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу знищили чергову БМП-3 ворога на Херсонщині. З М777 немає нічого неможливого в умілих руках", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, прем'єр Нідерландів назвав важке озброєння, яке передасть Україні: список.

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