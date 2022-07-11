Прем'єр Нідерландів назвав важке озброєння, яке передасть Україні: список

Рютте закликав політиків у Європі і в інших куточках світу допомагати важкою зброєю Україні.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що його країна надасть Україні важке озброєння.

Про це він сказав під час візиту до Києва.

Рютте наголосив, що російські воєнні злочинці мають понести відповідальність за свої звірства в Україні.

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"Звісно, Україна потребує нашої військової підтримки. Нам треба підтримувати Україну важким сучасним озброєнням. Я закликаю всіх своїх колег у Європі і в інших куточках світу допомагати важкою зброєю Україні. Нідерланди надаватимуть важку зброю, панцирники і самохідні гаубиці. Я хочу закликати наших союзників зробити те саме”, – заявив прем’єр-міністр Нідерландів.

Також Рютте закликав підтримувати Україну економічно і політично, а також продовжувати тиснути на РФ.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 11 липня зустрівся у Києві з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

Також Рююте у межах візиту відвідав Ірпінь (фото).

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