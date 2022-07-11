Президент України Володимир Зеленський назвав пріоритетне завдання українських військових.
Про це він висловився під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.
Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.
За його словами, приоритетом у війні, яку розв’язала Росія, є деокупація всіх населених пунктів України.
“Завданням всіх наших військових є деокупувати всю нашу територію. Я думаю, це завдання кожного громадянина”, - наголосив Володимир Зеленський, відповідаючи на питання щодо планів деокупації півдня.
Нагадаємо, що ЗСУ переходять до третього етапу війни.
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