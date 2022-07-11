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Зеленський назвав пріоритетне завдання українських військових

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Зеленський назвав пріоритетне завдання українських військових

Президент України Володимир Зеленський назвав пріоритетне завдання українських військових.

Про це він висловився під час  спільного брифінгу з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.

За його словами, приоритетом у війні, яку розв’язала Росія, є деокупація всіх населених пунктів України.

“Завданням всіх наших військових є деокупувати всю нашу територію. Я думаю, це завдання кожного громадянина”, - наголосив Володимир Зеленський, відповідаючи на питання щодо планів деокупації півдня.

Нагадаємо, що ЗСУ переходять до третього етапу війни.

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