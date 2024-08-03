В Україні різко здешевшав популярний овоч: яка ціна наразі

В Україні цього тижня знизилася ціна на тепличні томати. У багатьох областях погода стабілізувалася, що дозволило відновити кампанію зі збирання ґрунтового помідора.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Збір томатів здійснюється практично у всіх регіонах країни, але попит з боку покупців на цю продукцію через незадовільні якісні показники, залишається на низькому рівні.

Так, станом на 2 серпня, ціни на якісні помідори знизилися до 20-40 грн/кг ($0,49-0,97/кг), що в середньому на 22% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

За словами виробників та оптових компаній, проблеми із реалізацією є через низьку якість томату.

"Рослини сильно страждають від спекотної посушливої ​​погоди, плоди пошкоджені сонячними опіками, на них нерідко з'являються тріщини, що знижує товарний вид продукції", – йдеться у повідомленні.

Аналітики зазначили, що наразі ціни на томати на внутрішньому ринку в середньому на 25% дорожче, ніж рік тому. Таку ситуацію українські виробники пояснюють загальним зниженням виробництва помідорів у країні.

Раніше стало відомо, що зростання цін на продукти харчування відбуватиметься поступово, найімовірніше, восени. Воно пов’язане з використанням генераторів у переробній промисловості.

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