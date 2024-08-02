Чи підвищать вчителям зарплати: відповідь Міносвіти

В Україні найближчим часом вчителям не варто очікувати підвищення заробітної плати. Причина - складна ситуація в державному бюджеті.

Про це заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий, повідомляє "Укрінформ".

З його слів, підвищення заробітних плат вчителям - це "дуже болісна проблема". Мовляв, це один з факторів, чому важко залучати молодь до викладання в закладах загальносередньої, позашкільної і профтехосвіти.

"Ми розробили певну концепцію підвищення заробітної плати. У кінцевих положеннях закону про освіту передбачено підвищення окладів до трьох мінімальних заробітних плат. Ми розуміємо, що означає гідний рівень зарплати. Зокрема, щоб спонукати вчителя до саморозвитку та професійного зростання. Але на сьогодні маємо критичну ситуацію в бюджеті, вона надто складна", - наголосив Лісовий.

Міністр освіти зауважує, що наразі понад 70% державного бюджету витрачається на оборону. Втім, після закінчення війни буде змога реалізувати цю концепцію у першу чергу.