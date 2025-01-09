В Україні стрімко підвищилася ціна на огірки: аналітики назвали причину

Цього тижня в Україні спостерігається підвищення цін на огірки. Основною причиною подорожчання стала високий попит на тепличні овочі.

Про це повідомили аналітики EastFruit.

Ціна тепличних огірків наразі варіюється від 100 до 140 грн за кілограм ($2,37-3,31/кг), що на 20% дорожче порівняно з минулим тижнем.

"Водночас на ринок стабільно завозили цю продукцію із зовнішнього ринку, переважно з Туреччини. Однак, незважаючи на стабільні поставки, наявної пропозиції цієї продукції на ринку було недостатньо, щоб покрити сформовані запити покупців", - йдеться в повідомленні.

На ринку огірки вже на 20% дорожчі, ніж у цей період минулого року. Вітчизняні тепличні комбінати почнуть постачати свіжі огірки лише з середини лютого.

Нагадаємо, експерти розповіли, як змінилися ціна на овочі та фрукти за рік.

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