ЗСУ у Курській області: чому операція важлива для Заходу

"Це зсув червоних ліній в очах Заходу": експерт пояснив, у чому важливість Курської операції.

Курська операція ЗСУ – це величезна політична перемога, а також сигнал Заходу, що можна воювати на території Росії без ядерної війни.

Про це заявив журналіст, який з початком повномасштабного вторгнення РФ долучився до ЗСУ, Павло Казарін в інтерв’ю для Ukrainian Witness.

"Там воювали екіпажі нашої роти, мене там не було. Політично – це величезна перемога, тому що це зсув червоних ліній в очах Заходу, які дивляться, що виявляється можна воювати на старій території Російської Федерації та не отримати за це ядерну війну", – наголосив Казарін.

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Він додав, що Курську операцію поки зарано судити з погляду воєнної стратегії.

"А з військової точки зору, чим буде ця операція, ми зможемо сказати лише коли вона завершиться", – зазначив журналіст.

Також Казарін заявив, що солдати КНДР, які воюють на боці Росії, зокрема на Курщині, це велика небезпека.

"І мене дуже хвилює, що Захід відреагував на північнокорейський експедиційний корпус не так, як він повинен був би", – додав Павло Казарін.

Раніше розвідка Британії оцінила операцію у Курській області та її вплив на бої на Донбасі.

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