ВСУ в Курской области: почему операция важна для Запада

"Это смещение красных линий в глазах Запада": эксперт объяснил, в чем важность Курской операции.
Курская операция ВСУ – огромная политическая победа, а также сигнал Западу, что можно воевать на территории России без ядерной войны.
Об этом заявил журналист, который с началом полномасштабного вторжения РФ присоединился к ВСУ, Павел Казарин в интервью Ukrainian Witness.
"Там воевали экипажи нашей роты, меня там не было. Политически – это огромная победа, потому что это смещение красных линий в глазах Запада, которые смотрят, что оказывается, можно воевать на старой территории Российской Федерации и не получить за это ядерную войну", – подчеркнул Казарин.
Он добавил, что Курскую операцию пока рано судить с точки зрения военной стратегии.
"А с военной точки зрения, чем будет эта операция, мы сможем сказать только когда она завершится", – отметил журналист.
Также Казарин заявил, что солдаты КНДР, воюющие на стороне России, в частности Курщине, это большая опасность.
"И меня очень волнует, что Запад отреагировал на северокорейский экспедиционный корпус не так, как он должен был бы", – добавил Павел Казарин.
Ранее разведка Британии оценила операцию в Курской области и ее влияние на бои на Донбассе.
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