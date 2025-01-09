ВСУ в Курской области: почему операция важна для Запада

"Это смещение красных линий в глазах Запада": эксперт объяснил, в чем важность Курской операции.

Курская операция ВСУ – огромная политическая победа, а также сигнал Западу, что можно воевать на территории России без ядерной войны.

Об этом заявил журналист, который с началом полномасштабного вторжения РФ присоединился к ВСУ, Павел Казарин в интервью Ukrainian Witness.

"Там воевали экипажи нашей роты, меня там не было. Политически – это огромная победа, потому что это смещение красных линий в глазах Запада, которые смотрят, что оказывается, можно воевать на старой территории Российской Федерации и не получить за это ядерную войну", – подчеркнул Казарин.

Также читайте Выборов в 2025 году не будет – Казарин назвал главную причину

Он добавил, что Курскую операцию пока рано судить с точки зрения военной стратегии.

"А с военной точки зрения, чем будет эта операция, мы сможем сказать только когда она завершится", – отметил журналист.

Также Казарин заявил, что солдаты КНДР, воюющие на стороне России, в частности Курщине, это большая опасность.

"И меня очень волнует, что Запад отреагировал на северокорейский экспедиционный корпус не так, как он должен был бы", – добавил Павел Казарин.

Ранее разведка Британии оценила операцию в Курской области и ее влияние на бои на Донбассе.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.