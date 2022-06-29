В "Укрзалізниці" на 70% підвищили тарифи на вантажні перевезення

Міністерство інфраструктури погодило підвищило тарифів на всі групи вантажів.

Міністерство інфраструктури підтримало пропозицію залізничників провести індексацію тарифів, підвищивши їх на 70% на всі групи вантажів.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"Від початку повномасштабної агресії росії "Укрзалізниця" прийняла на себе один із найважчих ударів агресора. Вантажні перевезення, які є ключовим джерелом прибутку компанії, скоротилися на 65,3%, майже 6 300 км колій було зруйновано ворогом. У той же час залізничники безоплатно евакуювали 3,7 млн пасажирів, перевезли близько 97 тис. тонн гуманітарної допомоги", - зазначив він.

Держава субсидує "Укрзалізницю" для того, щоб вона могла продовжувати виконувати свої гуманітарні та оборонні функції. Від початку війни на рахунки компанії було спрямовано 10 млрд грн. Щомісячні витрати підприємства становлять більше 7 млрд грн, враховуючи те, що з березня компанія зменшила операційні витрати на 30%.

"Але суто державної підтримки вже недостатньо. Окрім втрат значної частини вантажних та пасажирських перевезень зростають витрати на відновлення залізничної інфраструктури, яка постійно руйнується ворогом, енергоносії та паливно-мастильні матеріали. Це все ставить під загрозу стабільне функціонування "Укрзалізниці", - наголосив мінсітр.

За його словами, навіть за умов підвищення, українські тарифи залишаються нижчими, ніж в державах ЄС.

"Завдяки індексації фінансовий стан "Укрзалізниці" буде стабілізовано. Ми усвідомлюємо, що підняття тарифів матиме вплив на підприємства, які користуються залізницею для перевезення вантажів. Однак я впевнений, що бізнес, який орієнтований перш за все на зовнішні ринки, адаптує свою діяльність, так, як це робить вся країна в жорстких та несправедливих умовах російської агресії", - резюмував Кубраков.

Нагадаємо, в Ірпені відкрили "Залізне містечко" для місцевих, які залишились без житла внаслідок агресії РФ (фото).

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