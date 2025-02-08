Як дізнатися розмір майбутньої пенсії в Україні: інструкція

Умови для виходу на пенсію українцям постійно змінюються, проте порахувати розмір своєї майбутньої пенсії можна вже наразі.

На сайті ПФУ можна скористатись пенсійним калькулятором та отримати прорахунок.

Зокрема, такий калькулятор допомагає планувати своє майбутнє та виправити ситуацію у випадку, якщо розмір вашої майбутньої пенсії занадто низький.

Як дізнатися розмір пенсійних виплат

Якщо ви вже досягли пенсійного віку, проте не знаєте розмір та дату нарахування пенсії, перевірити це можна онлайн через Портал електронних послуг.

1. Авторизуйтесь – зробити це можна за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), логіна та паролю або через GOV.ID.

2. Коли ви потрапите у свій особистий кабінет, в меню ліворуч знайдіть та оберіть пункт Моя пенсія.

3. У цьому розділі буде інформація про вид пенсії та її розмір, строк (на який призначено пенсію), дату наступної виплати, суму та місяць останньої виплати, складові пенсійних виплат та реквізити.

Розмір майбутньої пенсії

Якщо ж ви ще не досягли пенсійного віку, на Порталі послуг будь-хто може дізнатися розмір своєї майбутньої пенсії. Зробити це можна за допомогою пенсійного калькулятора:

авторизуйтесь на Порталі електронних послуг

на головній сторінці оберіть розділ Пенсійний калькулятор

визначте алгоритм розрахунку пенсії — за введеними даними чи з урахуванням того страхового стажу, який ви отримаєте, коли досягнете пенсійного віку

Нагадаємо, в Україні від 2024 року збільшили вимоги до стажу: тепер для виходу на пенсію у 60 років треба мати щонайменше 31 рік стажу. Ті, в кого від 21 до 31 років стажу, зможуть вийти на пенсію у 63 роки.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 2025 року індексація пенсій почнеться 1 березня.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Підвищення пенсій від 1 березня!