Как узнать размер будущей пенсии в Украине: инструкция

Условия выхода на пенсию украинцам постоянно меняются, однако рассчитать размер своей будущей пенсии можно уже сейчас.

На сайте ПФУ можно воспользоваться пенсионным калькулятором и получить просчет.

Такой калькулятор помогает планировать свое будущее и исправить ситуацию в случае, если размер вашей будущей пенсии слишком низок.

Как узнать размер пенсионных выплат

Если вы достигли пенсионного возраста, однако не знаете размер и дату начисления пенсии, проверить это можно онлайн через Портал электронных услуг.

1. Авторизируйтесь – сделать это можно с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), логина и пароля или через GOV.ID

2. Когда вы попадете в свой личный кабинет, в меню слева найдите и выберите пункт Моя пенсия

3. В этом разделе будет информация о виде пенсии и ее размере, сроке (на который назначена пенсия), дате последующей выплаты, сумме и месяце последней выплаты, составляющих пенсионные выплаты и реквизиты

Размер будущей пенсии

Если вы еще не достигли пенсионного возраста, на Портале услуг любой может узнать размер своей будущей пенсии. Сделать это можно с помощью пенсионного калькулятора:

авторизуйтесь на Портале электронных услуг

на главной странице выберите раздел Пенсионный калькулятор

определите алгоритм расчета пенсии — по введенным данным или с учетом того страхового стажа, который вы получите, когда достигнете пенсионного возраста

Напомним, в Украине с 2024 года увеличили требования к стажу: теперь для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 31 года стажа. Те, у кого от 21 до 31 года стажа, смогут выйти на пенсию в 63 года.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в 2025 году индексация пенсий начнется 1 марта.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Повышение пенсий с 1 марта!