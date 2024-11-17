Як зміняться ціни на продукти в Україні: прогноз НБУ

Низька врожайність, гірша якість овочів і фруктів, стрімке вичерпання запасів минулого року стимулюють зростання цін.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Поточні тенденції на продовольчому ринку України свідчать про стійке підвищення цін на низку товарів, зокрема з м'ясом, молочними продуктами та кондитерськими виробами.

За останні місяці вартість оброблених продуктів харчування збільшилася на 8,9% у річному обчисленні, що значно перевищило прогноз НБУ, який становив 5,9% у червні 2024 року.

"Хоча спочатку вартість олії знизилася, однак потім відбулося зростання цін на олійні культури. Тривале здорожчання м'яса також має значний вплив на загальну інфляцію. Збільшення обсягів експорту продовольства додає тиск на внутрішній ринок і ціни", - йдеться у повідомленні.

В НБУ вважають, що збільшення собівартості продукції спричинило зростання оптових цін, яке, ймовірно, невдовзі позначиться на кінцевій вартості для споживача.

Інфляція на продовольчому ринку залишиться високою найближчим часом. Зокрема, ймовірне подорожчання м'яса, молочних продуктів і борошняних виробів. Поліпшення ситуації з інфляцією прогнозується до весни 2025 року, коли з'явиться новий врожай, що має уповільнити зростання цін на сирі продукти. За оцінками, до кінця 2025 року інфляція на ці товари може знизитися до приблизно 6%.

Далі очікується подальше зниження інфляції завдяки нарощуванню виробництва, поліпшенню логістики та зниженню світових цін на продовольство. За таких умов до 2026 року рівень продовольчої інфляції може знизитися до 3%.

Раніше повідомлялося, що в Україні вже у листопаді здорожчають продукти. Більше про це читайте у новині.

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