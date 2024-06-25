Яким буде курс долара до кінця року – прогноз аналітиків

Що буде з курсом долара в Україні до кінця 2024 року.

В Україні середній курс долара до кінця 2024 року становитиме 40,5 гривень, а наприкінці року – 42 гривні за долар.

Про це повідомив Центр економічної стратегії, пише УНІАН.

Так, заступниця директора Центру економічної стратегії Марія Репко під час презентації "Макропрогноз 2024-25" зазначила, що експерти з шести українських і зарубіжних аналітичних центрів зійшлися на думці, що "близько 40 гривень за долар очікується в середньому за рік і трохи вище 40 гривень за долар наприкінці року".

За її словами, зростання невизначеності пов'язане із зовнішньою торгівлею і з поточним рахунком.

"Аналітики думають, що Національний банк не буде змушений продавати занадто багато доларів із резервів і міжнародних надходжень. А при цьому вистачить на те, щоб утримувати їх на досить високому такому безпечному рівні", - зазначила Марія Репко.

Нагадаємо, у Києві масово скуповують долари – чи варто це робити.

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