Яким буде курс долара: експерт дав прогноз на осінь

Курс долара в Україні восени на міжбанку перебуватиме в межах коридору купівель/продажів 41,00-41,70 грн/дол, а на готівковому ринку - від 40,90 до 42 грн/дол.

Такий прогноз дав аналітик Олексій Козирєв, пише "Мінфін".

Він вважає, що, найімовірніше, наразі НБУ продовжить політику поступової девальвації гривні з темпами в 5-15 копійок на тиждень на доларі та періодичними невеликими ситуативними її зміцненнями.

"У цьому разі за мого прогнозу на ці два-три місяці щодо пари євро/долар від 1,095 до 1,12 долара за євро та вищевказаних котирувань українського міжбанку і готівкового ринку, коридор коливань щодо євро у вересні-листопаді цього року буде в межах: міжбанк щодо євро - від 44,89 до 46,70 грн, на готівковому ринку - коридор цінників за євровалютою буде в межах від 44,78 до 47,04 грн", - зазначив аналітик.

Чи втримається стабільність в останній тиждень останнього місяця цьогорічного літа, що наразі краще робити з валютою – читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Долар та євро в Україні різко подорожчали!

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