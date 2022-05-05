Японія надасть Україні 300 млн доларів допомоги

Японія надасть Україні 300 млн доларів фінансової допомоги.

Раніше Японія вже анонсувала і навіть почала надавати Україні 200 млн доларів гуманітарної допомоги.

Про це заявив посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі на міжнародній донорській конференції на підтримку України.

"Щодо гуманітарної допомоги. Ми вже пообіцяли і почали надавати 200 млн доларів. По-друге, щодо прямої допомоги бюджету, економічної, фінансової підтримки України ми пообіцяли і незабаром надамо 300 млн доларів українському урядові", — зазначив Кунінорі.

За його словами, Токіо закликає всі уряди за можливосты приєднатися до відбудови України. Зокрема, йдеться про уряди азійських країн, до яких звернулися премʼєр-міністр Фуміо Кісіда та міністр закордонних справ Йошімаса Хаяші. Японські дипломати просять для України переважно фінансову допомогу та запровадження санкцій проти Росії.

Нагадаємо, Уряд Японії вирішив запровадити додатковий пакет санкцій щодо РФ через розв’язану Кремлем війну в Україні. Заморожено активи 140 осіб.

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