Япония предоставит Украине 300 млн долларов помощи

Япония предоставит Украине 300 млн долларов финансовой помощи.

Ранее Япония уже анонсировала и даже начала предоставлять Украине 200 млн долларов гуманитарной помощи.

Об этом заявил посол Японии в Украине Мацуда Кунинори на международной донорской конференции в поддержку Украины.

"О гуманитарной помощи. Мы уже пообещали и начали предоставлять 200 млн долларов. Во-вторых, относительно прямой помощи бюджета, экономической, финансовой поддержки Украины мы пообещали и вскоре предоставим 300 млн долларов украинскому правительству", — отметил Кунинори.

По его словам, Токио призывает все правительства за возможность присоединиться к восстановлению Украины. В частности, речь идет о правительствах азиатских стран, к которым обратились премьер-министр Фумио Кисида и министр иностранных дел Йошимаса Хаяши. Японские дипломаты просят для Украины преимущественно финансовую помощь и санкции против России.

Напомним, Правительство Японии решило ввести дополнительный пакет санкций в отношении РФ из-за развязанной Кремлем войны в Украине. Заморожены активы 140 человек.

Зеленский обратился к политикам и народу Японии

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