"Самые открытые отношения": Лукашенко похвастался дружбой с Путиным

Белорусский диктатор Лукашенко назвал свои отношения с кремлевским диктатором Владимиром Путиным наиболее тесными и открытыми.
Александр Лукашенко выразил убеждение, что у Путина нет более дружеских отношений ни с одним из мировых лидеров, кроме как с ним.
Об этом Лукашенко сказал в интервью агентству Associated Press.
"(У Путина нет) более тесных, более открытых или более дружеских отношений ни с одним из мировых лидеров, кроме президента Беларуси", — высказался он.
В то же время, по его словам, несмотря на то, что с территории Беларуси регулярно РФ пускает ракеты по Украине, на этой неделе военные Лукашенко проводили учения, Минск якобы не угрожает Украине.
"Мы никому не угрожаем и угрожать не собираемся и не будем. Тем более что мы не можем угрожать — мы знаем, кто нам противостоит, поэтому разрешать здесь какой-то конфликт, какую-то войну... совершенно не в пользу белорусского государства. Так что Запад может спать спокойно", – сказал Лукашенко.
Напомним, что в Вооруженных Силах Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования. Белорусские войска в рамках сезонных норм проводят обучение. На этом фоне Российская Федерация попытается раздуть угрозу для Украины, сообщает Министерство обороны Великобритании.
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