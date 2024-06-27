Астрологічний прогноз на 27 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: не можна нікого обманювати, навіть прикриваючи брехню добрими намірами: вона все одно розкриється, погіршивши, а не покращивши ситуацію та стосунки.

Символ дня: Колісниця.

Стихія дня: Дерево.

Щасливий день: 3.

Щасливий колір дня: фіолетовий, фіолетовий, фіолетовий.

Щасливі камені дня: авантюрін, циркон.

За якусь частину тіла відповідає: печінка.

Хвороби дня: хвороби, що почалися в цей день, як правило, проходять швидко і особливого клопоту не приносять, але до лікаря звернутися все-таки не завадить — як кажуть, про всяк випадок.

Харчування дня: через великий ризик інтоксикації необхідно відмовитися від жирної та важкої пиші, алкоголю та сильнодіючих ліків.

Стрижка дня: для стрижки день сприятливий.

Дачні роботи дня: можна збирати коренеплоди на зберігання, а фрукти та лікарські рослини – для сушіння.

Магія та містика дня: можна проводити магічні обряди, що захищають будинок від ворогів та недоброзичливців.

Сни дня: сни нинішньої ночі не тільки не є віщими, але й не несуть важливої інформації, тому можна не брати до уваги.

Табу дня: щоб уникнути сепсису, необхідно ретельно обробляти будь-яку – навіть невелику – ранку.

Цитата дня: «Творчість – це розвага інтелекту»(Альберт Ейнштейн).

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