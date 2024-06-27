Ворожі дрони атакували Україну: напрямок руху

У ніч на 27 червня 2024 року Росія запустила до України чергову порцію безпілотників.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

Рух ударних БпЛА:

1. БпЛА на Івано-Франківщині, курс західний.

2. БпЛА з Вінниччини у напрямку Хмельниччини.

3. БпЛА з Черкащини курсом на Київщину.

4. Група ударних БпЛА на Миколаївщині у північно-західному напрямку.

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Також ворог атакував Україну "Калібрами".

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