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Ворожі дрони атакували Україну: напрямок руху

Ворожі дрони атакували Україну: напрямок руху

Безпілотники продовжують надокучати українцям / Фото: ТСН.ua

Триває чергова неспокійна ніч для українців.

У ніч на 27 червня 2024 року Росія запустила до України чергову порцію безпілотників. 

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах. 

Рух ударних БпЛА:

1. БпЛА на Івано-Франківщині, курс західний.

2. БпЛА з Вінниччини у напрямку Хмельниччини.

3. БпЛА з Черкащини курсом на Київщину.

4. Група ударних БпЛА на Миколаївщині у північно-західному напрямку. 

Також ворог атакував Україну "Калібрами"

Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою. 

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Нагадаємо, нова модернізація морських дронів СБУ отримала найвищу оцінку американців.

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