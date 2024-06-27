Ворожі дрони атакували Україну: напрямок руху

Триває чергова неспокійна ніч для українців.
У ніч на 27 червня 2024 року Росія запустила до України чергову порцію безпілотників.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.
Рух ударних БпЛА:
1. БпЛА на Івано-Франківщині, курс західний.
2. БпЛА з Вінниччини у напрямку Хмельниччини.
3. БпЛА з Черкащини курсом на Київщину.
4. Група ударних БпЛА на Миколаївщині у північно-західному напрямку.
Також ворог атакував Україну "Калібрами".
Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою.
Нагадаємо, нова модернізація морських дронів СБУ отримала найвищу оцінку американців.
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